Vigorito: "Mazzoleni al Var? Ammazza squadre del Sud"

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Con i mezzi a disposizione, il calcio può fare a meno di discutere dei massimi sistemi e fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto tutti. Tutti le hanno viste, tranne Mazzoleni: non ho mai parlato di arbitri, tutti sanno che Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud. Possiamo togliere il Var, è diventata una scusante per le loro cazzate. Noi stiamo perdendo un anno di sacrifici, mentre lui sta col culo sulla panchina a guardare la tv e cambiare le decisioni. È una vergogna". Così Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parlando a Sky dopo il ko contro il Cagliari. (ANSA).