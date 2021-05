Napoli: 16enne accoltellato da coetaneo in zona movida

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Un minorenne è stato ferito a Napoli nella serata di ieri con colpi di coltello da un coetaneo. Il ragazzo, 16 anni, non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in Via Arcoleo intorno alle 23 in prossimità della zona del Lungomare in una delle aree della movida.

Secondo quanto riferito dalla polizia all'origine dell'accoltellamento vi sono futili motivi. Il responsabile è stato identificato dagli agenti: è un 17enne.

Ha colpito il 16enne al braccio e al fianco sinistro. Il ferito è stato portato nell'ospedale Pellegrini dove è ricoverato in attesa di ulteriori accertamenti. (ANSA).