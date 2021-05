Governo: De Luca, Draghi? Non sono all' opposizione

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - "Non sono all'opposizione del Governo Draghi, ma cerco di difendere gli interessi della mia comunità". Così Vincenzo De Luca, al programma "Mezz' ora in più", sulle polemiche con il Governo in materia di attribuzione di fondi del Pnrr al Sud e distribuzione di vaccini.

"Non credo che ci sia una grade sensibilità per il Sud nel Governo, al di là delle parole - ha aggiunto il presidente della Giunta regionale campana - e devo ricordare ha aggiunto De Luca che ogni cittadini della Campania riceve per la Sanità 30 euro in meno di uno della Lombardi e 40 in meno di uno del Lazio".

Il presidente della Giunta campana ha ribadito che "il Sud riceverà ancora meno del 40% previsto nel Recovery plan, perchè per arrivare al 40% hanno inserito risorse da fondi già destinati al Sud".

"La mia preoccupazione - ha concluso De Luca - è che non si riuscirà a spendere i 200 milioni del Pnrr se non si realizzerà la sburocratizzazione radicale, da operare con la spada, che occorre". (ANSA).