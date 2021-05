Fisher Stevens e la carica dei filmmaker a Ischia Global

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Sarà il regista Fisher Stevens, premio Oscar per il documentario The Cove, a giudicare il lavoro artistico dei circa mille registi, da 90 paesi, che hanno aderito finora allo Special Contest nell'ambito del 19/o Ischia Global Film & Music Festival in programma da 18 al 25 luglio. Ad annunciarlo è Tony Renis, presidente onorario della manifestazione promossa col sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi) e della Regione Campania, ricordando le diverse esperienze di Fisher a Ischia (inclusa quella del 2020 col film sulla Formula E 'And We Go Green') e annunciando anche la proiezione speciale sul grande schermo della sua recente opera 'Palmer', protagonista Justin Timberlake (disponibile su Apple Tv).

"Una leadership prestigiosa - dice Renis - per una sezione della manifestazione che sta entusiasmando i giovani artisti globali attraverso la piattaforma Filmfreeway.com, che raccoglie l'iscrizione delle opere destinate sia alle sale dell'isola verde che alle piattaforme online (Mymovies ed Eventive).

Cortometraggi, documentari e soprattutto lungometraggi di vario genere: una ricchezza di storie, visioni e talenti che spaziano dall'Europa agli Stati Uniti, dal Medio Oriente al Sud America, dall'Africa alla cinematografia del Continente australe. Siamo fieri e sopresi di un risultato così eclatante che conferma la fiducia di filmmaker e produttori in un festival diventato testimonial d'eccezione della multiculturalità dell'arte e dei suoi linguaggi".

Per la produttrice Marina Cicogna, è "un'occasione preziosa per allargare la platea dell'Ischia Global Festival, ma anche per allacciare contatti ufficiali con le istituzioni ai massimi livelli culturali di ogni paese coinvolto. Altro dato sorprendente nelle candidature è la presenza di cineaste donne: mai un numero così alto. E ne siamo felici, tanto più perché ciò avviene nell'anno del trionfo agli Oscar di Chloé Zhao con 'Nomadland' e del record di nomination femminili nella cinquina della miglior regia. E dunque - insiste Cicogna - anche l'Ischia Global Contest 2021 registra una crescita significativa di professioniste dell'audiovisivo in tutti i settori che ci lascia ben sperare per il futuro". (ANSA).