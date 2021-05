Calcio: Juve Stabia avanti nei play-off. festa a C. Stabia

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 09 MAG - La Juve Stabia pareggia su rigore all' 87' nel derby con la Casertana e passa il primo turno dei play-off di serie C . I tifosi delle "Vespe" impazziscono di gioia e festeggiano a Castellammare di Stabia..

Gli ultras si erano radunati davanti allo stadio "Romeo Menti" dall' inizio della gara ed hanno scandito cori ininterrotti, per fare sentire la loro presenza.

Il rigore trasformato da Marotta, dopo un match equilibrato, in cui i gialloblu avevano subito il gol dell'ex Castaldo, ha determinato il pareggio che basta alla Juve Stabia per accedere al turno successivo dei play-off, che li vedrà impegnati con il Palermo. Nel piazzale del "Romeo Menti "i tifosi hanno esultato con il rullare di tamburi ed accendendo fumogeni.

