Vaccini: Napoli; Mostra e Capodichino chiusi da lunedì

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Lunedì, martedì e mercoledì mattina a Napoli saranno chiusi i due centri vaccinali più grandi dell'Asl Napoli1, quello dell'hangar di Capodichino e quello della Mostra d'Oltremare, che apriranno quindi mercoledì pomeriggio. Lo si apprende dall'Asl Napoli 1, che ha praticamente finito le dosi di Pfizer a disposizione: domani tutti gli hub resteranno aperti grazie a una serie di prestiti organizzati dall'Unità di Crisi per garantire l'apertura della maggior parte degli hub in Regione.

Pfizer a Napoli è rimasto nei quantitativi di qualche dose e per i richiami e quindi da lunedì lavoreranno Museo Madre, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima. La prossima consegna è prevista mercoledì mattina con 214.000 dosi in arrivo, circa 11.000 in più del previsto, come già la scorsa settimana, nell'ambito del piano di recupero delle 200.000 dosi mancanti alla Campania denunciate dal governatore Vincenzo De Luca.

Dall'Asl ricordano che il target del commissario nazionale su Napoli è di 49.200 dosi al giorno, ma servono i vaccini per proseguire seguendo quel ritmo come ha fatto l'azienda in questi giorni. Al momento sono rimasti gli Astrazeneca su cui l'Asl Napoli 1 prosegue con il ciclo già programmato fino al 19 maggio quando è prevista la nuova consegna di quel vaccino. Ieri sono arrivate 39.000 dosi di Moderna e poi ci sono 20.000 dosi di Johnson che attualmente vengono usate nei penitenziari e sulle isole. (ANSA).