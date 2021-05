Italiano "partita col Napoli nata male"

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Una partita "nata male". Così il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, commenta il 4 a 1 casalingo subito dal Napoli. Il mister dei liguri fa i complimenti alla squadra di Gattuso, che "ci ha aggredito.

Affrontare un Napoli così è difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia. Nel primo tempo forse siamo stati troppo timidi e poco coraggiosi, nelle prossime tre partite dovremo essere diversi". Sulla lotta salvezza, Italiano sprona la squadra a "trovare le energie per le ultime tre partite. Lo sforzo fatto per tutto il campionato ora qualcosina ci fa pagare. So che in alcuni elementi siamo in difficoltà e non riusciamo a leggere le situazioni come facevamo in precedenza, ma dobbiamo tornare a essere quelli dell'inizio. Daremo un occhio ai risultati degli altri e prepareremo le prossime tre, vogliamo mantenere questo vantaggio e faremo il possibile per prenderci la salvezza, perché la meritiamo" (ANSA).