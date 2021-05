Vaccini: Campania, da lunedì richiamo a 42 giorni per Pfizer

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - In Campania la proroga a 42 giorni per il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna sarà applicata a chi fa la prima dose a partire dalla prossima settimana. Lo riferiscono fonti della Regione Campania. Tutti coloro che sono stati o saranno vaccinati fino a domenica continueranno a ricevere il richiamo dopo 21 giorni, mentre per i nuovi vaccinati saranno applicate le 6 settimane previste da ieri nella raccomandazione del Cts. (ANSA).