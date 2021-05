Covid: Campania, con smart card possibili deroghe a divieti

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - L'Unità di Crisi regionale predisporrà, "di concerto con le associazioni di categoria" protocolli con adeguate misure per assicurare la fruizione in sicurezza di diversi servizi - turistici, alberghieri, wedding, trasporti, spettacoli eccetera - anche attraverso facilitazioni e deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, per cittadini in possesso di certificazione/Smart card di completamento della vaccinazione, fermo l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base. Lo prevede una ordinanza del presidente Vincenzo De Luca, in via di pubblicazione.

Crescerà dunque progressivamente l'utilizzo della smart card introdotta dalla Campania per chi abbia ultimato le due somministrazioni di vaccino. Nell'ordinanza si dispone che le Asl, "con il supporto - ove richiesto - della Protezione civile, completino entro 10 giorni le consegne delle smart card in corso di distribuzione" e si impegnino a "programmare la consegna delle ulteriori Smart card al momento del completamento della vaccinazione". (ANSA).