Controlli in Terra dei Fuochi, 4 denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Un impresa è stata sequestrata e quattro persone denunciate per illeciti ambientali nel territorio di Caivano (Napoli) nell' ambito dei controlli nella Terra dei Fuochi coordinati dalla Prefettura di Napoli- Un' area di circa 100 metri quadrati dove erano accumulati circa 30 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi è stata sequestrata.

Sequestrato anche un veicolo. I controlli sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale- Unità operativa di Tutela Ambientale di Napoli e dall' Esercito.

Nel corso dei controlli sono state inflitte sanzioni per 5 mila euro.

Nei pressi del campo rom di Caivano è stata eseguita la bonifica di un' area con l' intervento di tecnici del Comune di Caivano - (ANSA).