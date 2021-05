Cc ucciso: sindaco Somma Vesuviana, grazie alla magistratura

(ANSA) - SOMMA VESUVIANA (NAPOLI), 06 MAG - "Grazie alla magistratura che ha fatto un gran lavoro in tempi rapidi, garantendo la giustizia con la condanna degli assassini di Mario". Lo ha detto il sindaco di Somma Vesuviana (Napoli), Salvatore di Sarno, annunciando anche di voler intitolare una scuola a Mario Cerciello Rega, originario di del comune vesuviano, il carabiniere ucciso a luglio del 2019 ed i cui assassini sono stati condannati all'ergastolo.

"Ho già provato a mettermi in contatto con la moglie Rosa Maria - ha aggiunto Di Sarno - Con Mario ci conoscevamo dal periodo dell'infanzia ed era una persona onesta. A dicembre 2019 piantammo un melograno proprio dinanzi alla bandiera dell'Italia. Siamo stati sempre vicini alla famiglia, alla moglie. L'ultimo ricordo di Mario è quando venne da me per la promessa di matrimonio, un momento intenso che Mario volle condividere. Vorrei ricordare i tanti carabinieri, magistrati, esponenti dello Stato e delle forze dell'ordine che hanno dato la vita per la legalità o che rischiano ogni giorno la propria vita. Dedicare una scuola a Mario significherà dedicarla a tutti loro". (ANSA).