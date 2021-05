Uccide moglie 83/enne e poi chiama i carabinieri ad Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 05 MAG - Uccide la moglie e poi chiama i Carabinieri. E' accaduto ad Avellino. Un anziano - del quale non è stata ancora resa nota l'età - questa mattina ha chiamato il comando provinciale e al telefono ha detto: "Ho ucciso mia moglie". Immediati gli accertamenti eseguiti presso l'appartamento di via S Sottotenente Iannaccone del capoluogo irpino, che hanno confermato la morte della donne, verosimilmente per soffocamento. L'uomo, in questi minuti, viene ascoltato presso il comando dei Carabinieri. (ANSA).