Rocco Hunt posticipa al 2022 il "Libertà Tour"

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Rocco Hunt è costretto a posticipare al 2022 il "Libertà Tour", alla luce delle vigenti norme. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date nel 2022. Entro il 31 maggio 2021 verranno comunicate le nuove date di recupero nel 2022 per i concerti di Bari (recupero previsto del 22 maggio 2020 e del 7 maggio 2021), di Bologna (recupero previsto del 9 aprile 2020, del 15 maggio 2020 e del 13 maggio 2021), di Milano (recupero previsto del 17 aprile 2020, del 14 maggio 2020 e del 14 maggio 2021), di Roma (recupero previsto del 4 aprile 2020, del 19 maggio 2020 e del 15 maggio 2021) e delle 2 date di Napoli (recuperi previsti del 23 e 24 maggio 2020, quest'ultima inizialmente prevista per il 3 aprile 2020, e successivamente del 21 e 22 maggio 2021). (ANSA).