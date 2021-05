Covid: in Campania continua a calare la curva dei contagi

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Continua a calare, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1447 i casi positivi su 21.827 tamponi molecolari esaminati. Ieri l'indice di positività era pari al 7,67%, oggi scende al 6,62%.

I nuovi decessi sono 38 e 2393 le persone guarite. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva, oggi 122 mentre ieri erano 128, e calano anche quelli in degenza, oggi 1459 e ieri 1480. (ANSA).