15enne accoltellato:fermato minorenne, tentativo di omicidio

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Indagini lampo sul ferimento di un 15enne a Gragnano (Napoli), accoltellato in un'aggressione da parte di sei coetanei. E' stato fermato un minorenne gravemente indiziato del reato di tentativo di omicidio. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso. Il 15enne è tuttora ricoverato in ospedale per una ferita che gli ha sfiorato il polmone e un'altra all'addome. Non è in pericolo di vita.

Oggi pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il fermato è ritenuto il responsabile materiale dell'accoltellamento del 15enne che, nel pomeriggio di lunedì scorso, nelle vie del centro cittadino di Gragnano, era stato aggredito da un gruppo di 6 ragazzi ed era stato colpito con due fendenti alla schiena ed all'addome. Sono in corso ulteriori indagini, anche in relazione al movente dell'evento. Il ragazzo fermato è stato tportato nel Centro di prima accoglienza di viale Colli Aminei di Napoli (ANSA).