Non è tra pazienti fragili, minaccia di darsi fuoco

(ANSA) - AVELLINO, 04 MAG - Un uomo ha minacciato di darsi fuoco nei pressi del centro vaccinale di Avellino. L'uomo, Antonio Iannaccone, di 51 anni, residente in città, si è presentato nella struttura realizzata nel Campo Coni per protestare contro la mancata vocazione asserendo di essere un soggetto "fragile".

Aveva con sé una latta di alcool etilico che ha minacciato di versarsi addosso e di appiccare il fuoco.

L'intervento degli agenti della Polizia ha consentito di evitare che la situazione degenerasse. L'uomo soffre di disturbo bipolare ma non sarebbe stato inserito nelle categorie prioritarie, al pari della madre 74enne non deambulante e asmatica, dal proprio medico di base. (ANSA)