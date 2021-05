Musica: 'Fuori Pericolo' con Decibel Bellini e Jovine

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - ll desiderio di sentirci tutti presto fuori da questo tempo 'insopportabile e pericoloso', di sentirci liberi di respirare e di passeggiare, magari senza una meta precisa ma con la consapevolezza di esseri liberi anche dalla paura. È questo l'auspicio, sottolinea una nota, che trasmette il singolo "Fuori pericolo", scritto da Decibel Bellini, voce che racconta, le partite di calcio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Insieme c'è Jovine, con il suo reggae made in Naples.

Già sulle piattaforme digitali per Artist First, "Fuori pericolo", si rileva, è una fotografia in musica del susseguirsi di emozioni e giornate che ormai da un anno caratterizzano la nostra vita a causa della pandemia. La costante è voglia di viaggiare, l'evocazione della libertà, la speranza di un orizzonte "libero". Decibel Bellini propone un mix di esperienze, suoni e generi, un incontro tra musica ricercata e sound elettronico. (ANSA).