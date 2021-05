Giovane ferito a una gamba durante tentativo rapina

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - Nella serrata di ieri un giovane di 17 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco alla gamba destra nel corso di un tentativo di rapina. Il 17enne era in sera ad uno scooter quando è stato stato avvicinato da due persone che gli hanno intimato di consegnare scooter e soldi. Ad una sua reazione i malviventi hanno fatto fuoco ferendolo alla gamba. Il fatto è accaduto in via Gino Alfani, a Torre Annunziata (Napoli) Il giovane è stato soccorso e portato dall'ospedale di Castellammare di Stabia e da qui trasferito al "Cardarelli". Le sue condizioni non destano preoccupazione, Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia di Stato. (ANSA).