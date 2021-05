Giffoni: edizione 50 plus, primi titoli selezionati

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 03 MAG - La fantasia, l'amore, le grandi passioni. E poi il delicato rapporto genitori-figli, i conflitti generazionali e la forza interiore che, anche nelle difficoltà all'apparenza insormontabili, riesce sempre a vincere la paura e a lasciare lo spazio al coraggio e all'entusiasmo.

Sono queste alcune delle tematiche affrontate dai primi titoli selezionati per l'edizione 50 Plus di Giffoni, la cinquantunesima, in programma dal 21 al 31 luglio: lungometraggi e documentari che saranno visti e votati da 3000 ragazze e ragazzi italiani e di altre nazioni in presenza (il numero definitivo sarà confermato seguendo le normative vigenti nel mese di luglio), a cui si aggiungeranno 2000 juror che seguiranno l'edizione in collegamento grazie a 50 hub nazionali e 20 internazionali.

Una grande festa del ritorno in sala da parte dei più giovani.

Il cinema di Giffoni e il confronto con attori e registi chiamati a rispondere alle domande dei ragazzi rappresenteranno per i giurati quello che il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi, ha definito "un grido di felicità in un anno in cui occorrerà ancora rispettare le regole per poter poi volare, nel 2022, sulle ali della libertà".

Sono già 2550 le opere in preselezione - tra corti e lungometraggi - che il team di Giffoni sta valutando. La deadline per le iscrizioni è fissata per il 31 maggio.

I film ad oggi scelti provengono da: Antille, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Canada, Finlandia, Francia, Germania, India, Iran, Israele, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Ucraina, USA.

Dal 21 al 31 luglio saranno oltre 100 i film presentati in concorso, a cui si aggiungeranno i grandi eventi dedicati alle migliori anteprime cinematografiche. È inoltre prevista la partecipazione di 150 tra talent e ospiti italiani e internazionali che incontreranno i giffoner delle varie sezioni.

(ANSA).