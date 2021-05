Tentano furto auto,interviene carabiniere libero da servizio

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - I Carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 40enne di Castello di Cisterna, già noto alle forze del'ordine.

Pomigliano d'Arco, via Masarda. E' sera e un carabiniere - libero dal servizio - nota l'uomo. Il 40enne è insieme ad un complice e stanno rubando un'auto in sosta. Il militare interviene e blocca il 40enne mentre il complice riesce a sfuggire. Arriva il supporto dei colleghi in divisa e l'uomo, ora sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, viene arrestato.

I militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per proseguire le indagini al fine di individuare il complice.

