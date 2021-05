1 maggio: de Magistris, quest'anno non è giorno di festa

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - "Un primo maggio che chiama alla lotta per il diritto al lavoro e che questo anno non può essere di festa. Lottiamo perché questa crisi possa sovvertire il rapporto di forza tra capitali finanziari e lavoro, per l'affermazione della giustizia sociale". Lo scrive sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (ANSA).