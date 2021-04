Tentata rapina a gioielleria della banda del buco a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Una rapina, passando attraverso le fogne, è stata tentata questa mattina a Napoli in un gioielleria di via Filangieri., I malviventi si sono introdotti nella gioielleria "Baggio" ed hanno atteso l' arrivo dei commessi per farsi aprire la cassaforte.

Quando gli impiegati sono arrivati, pochi minuti prima delle 10, però, si sono accorti già dall' esterno del negozio di anomalie ed hanno chiamato i Carabinieri che sono accorsi sul posto.

(ANSA).