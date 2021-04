Quattro colpi di pistola esplosi in strada a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Quattro colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi in via Leopardi nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, a far fuoco sarebbero state quattro persone in sella a due scooter.

Non ci sono feriti e non si segnalano danni a cose. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Bagnoli che stanno procedendo ai rilievi. (ANSA).