Lavoratori Whirlpool bloccano raccordo autostradale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Nuova azione di protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine, a Napoli, che da qualche minuto stanno bloccando il raccordo autostradale all'altezza dello stabilimento partenopeo. Traffico paralizzato per i mezzi diretti in centro città zona porto e in via Galileo Ferraris provenienti dalle autostrade e prime ripercussioni sulla viabilità cittadina nei pressi dello svincolo di accesso.

(ANSA).