Casi covid tra i campani, rinviata Picerno-Puteolana

(ANSA) - POTENZA, 30 APR - A causa "di casi di positività" al coronavirus tra i tesserati della Puteolana, la gara del girone H della serie D, in programma a Picerno (Potenza) domenica prossima, 2 maggio, è stata rinviata a data da stabilire. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società lucana.

La partita Picerno-Puteolana avrebbe dovuto segnare il ritorno in una gara ufficiale, dopo circa due anni, della formazione rossoblù allo stadio "Donato Curcio", ristrutturato dopo la promozione in serie C ottenuta nella primavera del 2019.

