Vaccini:De Luca,207.000 dosi in meno, sono dei delinquenti

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - "La Campania ha 207.000 vaccini in meno rispetto alla sua popolazione. Sono dei delinquenti perché tolgono il vaccino alla regione che ha la densità abitativa più alta d'Italia e di Europa". Lo ha detto il governatore campano, Vincenzo De Luca, nel corso di una visita oggi a Mondragone (Caserta).

"Non so quale espressione usare - ha aggiunto - ma sono un muro di gomma e fanno finta di non sentire. Continueremo a combattere finché non si svegliano, perché la soluzione è nelle vaccinazioni. Zona gialla, rossa, verde non si controlla più niente. In area vesuviana c'era zona rossa ma quali controlli si facevano? Niente". (ANSA).