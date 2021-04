Vaccini: Napoli; file alla Mostra d' Oltremare, proteste

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Lunghe file di pazienti fragili, disabili ed anziani ieri al Centro vaccinale della Asl NA 1 della Mostra d' Oltremare di Napoli. Proteste dei convocati che hanno inviato una lettera alle redazioni dei giornali-..

"Siamo stati convocati alle 14.15.- scrive G.A., professionista residente a Chaia - in fila, in piedi, c' erano centinaia di persone già in attesa. Quattro gli sbarramenti da superare. Una fila chilometrica, superata la quale, ne iniziava un altra" "Ogni tanto - prosegue la lettera - qualcuno degli anziani , fragili o disabili, non ce la faceva più e gli portavano una sedia", "Dopo aver superato cinque file e dopo due ore di fila in piedi - racconta il professionista - sono stato vaccinato alle 16.15., che vergogna!" (ANSA).