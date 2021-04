Giovane donna uccisa nel Napoletano, è stata violentata

Una donna di 24 anni è stata uccisa nel pomeriggio a Pompei (Napoli). La vittima è morta poco dopo essere stata soccorsa dal 118. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all'addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie. La vittima era nata il 30 aprile del 1997, domani avrebbe compiuto 24 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castellammare di Stabia e di Pompei.

Il corpo della giovane donna è stato trovato nei pressi di un garage in via Carlo Alberto, prima traversa. La vittima si chiamava Grazia Severino. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'omicidio e il luogo esatto della brutale aggressione, che potrebbe essere stata compiuta da una o più persone.

Dista meno di 400 metri dalla basilica-santuario della Madonna di Pompei il condominio dove è stato trovato il corpo in fin di vita della 24enne Grazia Severino, colpita da tre coltellate all'addome dopo aver subito un'aggressione sessuale. Sul posto, prima traversa di via Carlo Alberto, si è radunata una folla sgomenta. Si tratta di una strada fittamente abitata, con numerosi palazzi e auto in sosta. Il corpo della giovane è stato raccolto dall'ambulanza del 118 nel cortile del condominio, nei pressi di un box auto dove si ipotizza possa essere avvenuta l'aggressione. Sono in corso i rilievi scientifici dei carabinieri.