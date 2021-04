'Sei un ladro' e viene picchiato da una decina di persone

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Aggredito con calci e pugni da una decina di persone. E' accaduto a Napoli, nella tarda serata di ieri, in via dei Tribunali. La vittima è un cittadino afgano che forse è stato scambiato per un ladro o forse stava effettivamente rubando. Quel che è certo, secondo quanto si vede anche in un video che è stato postato sui social, è che l'uomo rimasto vittima del pestaggio, verso le 22.30, è stato circondato da una decine di persone, anche ragazzi, ed è stato picchiato da tutti.

E' stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini con contusioni alla testa, contusioni multiple, per lui una prognosi di sei giorni: su quanto accaduto, ai militari, non ha fornito alcuna dichiarazione. Saranno le indagini, ora, a stabilire, cosa è successo e ad individuare anche i responsabili dell'aggressione. (ANSA).