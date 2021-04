Covid: in Campania curva contagi scende al 9,17%, 37 i morti

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Curva del contagio in calo in Campania. Si registrano oggi 1.654 positivi - 1126 asintomatici e 528 sintomatici - su 18.035 tamponi effettuati. Il tasso è del 9,17% rispetto all'11,28 di ieri. 37 i morti, per un totale di 6305 complessivi da inizio pandemia.

Cala l'occupazione di posti in terapia intensiva (136 oggi rispetto ai 141 di ieri) e di degenza ordinaria (1506 a fronte dei precedenti 1527). (ANSA).