Ambiente: in 400 rimuovono plastica su foce Garigliano

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Piu' di due tonnellate di plastica rimosse in poche dall'arenile alla alla foce del Garigliano ad opera di 400 volontari. Sono questi i numeri da record della raccolta promossa attraverso i social dagli attivisti del movimento Plastic free della Campania che, il 25 aprile scorso, hanno celebrato la Festa della liberazione dandosi appuntamento via social sulla spiaggia a confine con il Lazio per ripulirla da rifiuti urbani portai a riva dal fiume o abbandonati.

'' E pensare - ricorda all'ANSA Renato Venezia tra i fondatori del gruppo campano - che l' anno scorso eravamo solo in cinque mentre domenica la fila di persone, ragazzi, adulti e tante famiglia con bambini - che a fine raccolta hanno festeggiato l'impresa era lunga decine di metri. Miracolo dei social".

Lo testimoniano le immagini della giornata pubblicate sul profilo Facebook PlasticFreeCampania con le facce soddisfatte dei protagonisti davanti al lungo cumulo di buste, oltre 450, pronte ad essere portate via.

''Abbiamo altri appuntamenti in programma - anticipa Venezia - tutti pubblicati su nostro profilo dove invitiamo chiunque tenga alla difesa della nostra terra ad unirsi a noi ". (ANSA).