A Napoli arsenale in cassette antincendio di un condominio

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Armi, proiettili ed un silenziatore sono stati trovati dai carabinieri in cinque cassette antincendio di un condominio di Napoli.

Si tratta di un vero e proprio arsenale quello scoperto dai militari del nucleo operativo di Napoli Stella nel lotto SC-3 di via Anna Maria Ortese. Durante un servizio di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Napoli, i militari hanno infatti rinvenuto in 5 cassette antincendio, distribuite su diversi piani del condominio, una pistola calibro 9 Zira Silah e una beretta mod. 70 cal. 7.65, entrambe con matricola abrasa. Con le armi anche un silenziatore di acciaio nero, 24 proiettili cal. 380 GFL e 23 cal. 7,65 mm.

Sequestrati anche 700 grammi circa di polvere bianca, verosimilmente utilizzata come sostanza da taglio per gli stupefacenti Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidazione. (ANSA).