Vaccini: Campania; da domani via alle adesioni degli over 50

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Da domani mattina in Campania sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. Le convocazioni, fa sapere l'Unità di Crisi della Regione, "si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini".

Anche per l'adesione degli ultracinquantenni il link è: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino (ANSA).