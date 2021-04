Presidio Iacorossi, reimpiego in bonifica Castel Volturno

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Presidio di lavoratori della ex Iacorossi sotto la sede della Regione Campania, a Napoli, per sollecitare la conclusione della loro vertenza. Secondo quanto riferisce Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli, "è stata trovata una soluzione che prevede il loro reinserimento nelle attività di bonifica e messa in sicurezza della pineta di Castel Volturno. E' buona politica attiva che va però conclusa. I lavoratori sono esasperati, bisogna fare presto". (ANSA).