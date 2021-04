Nel Salernitano rogo in stabilimento riciclo pneumatici

(ANSA) - SALERNO, 26 APR - Un incendio di vaste dimensioni è divampato ieri sera, intorno alle 23, in uno stabilimento specializzato nel riciclo di pneumatici di Nocera Inferiore (Salerno). Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza. Per sedare il rogo si è reso necessario l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. L'intervento è ancora in corso. Soltanto al termine i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e i caschi rossi potranno effettuare una stima dei danni provocati. (ANSA).