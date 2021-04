Covid: quattro morti in una settimana nell'area flegrea

(ANSA) - POZZUOLI, 26 APR - Il virus ha mietuto ancora vittime nell'area flegrea. Nell'ultima settimana se ne contano quattro, tre a Pozzuoli ed una Monte di Procida, come hanno informato i sindaci dei due comuni. Tra i decessi un dipendente del comune di Pozzuoli ed un ultranovantenne a Monte di Procida, ai quali, nonostante le terapie, il Covid non ha lasciato scampo. La percentuale di contagi nell'area flegrea si mantiene alta, superiore all'11%. Nelle ultime 24 ore solo a Pozzuoli sono stati registrati 33 nuovi contagi su 290 tamponi analizzati che porta a 5.138 il numero dei positivi in città dall'inizio dell'epidemia. Attualmente, secondo i dati forniti dal sindaco, Vincenzo Figliolia, i positivi sono 637, di cui 4 ricoverati e 633 in isolamento domiciliare, mentre 4.447 sono i guariti, 22 registrati nella giornata di ieri e 55 le vittime. Il sindaco Figliolia in un appello invita alla responsabilità i propri concittadini, nel passare in 'zona gialla'. "Sebbene stanchi delle restrizioni - scrive tra l'altro sulla propria pagina Facebook - è il momento di dimostrare la capacità di voler uscire da questo incubo con responsabilità. Non possono essere solo i controlli un deterrente - conclude Figliolia - ma siamo noi stessi artefici del futuro se non vogliamo ricadere nel vortice di nuove chiusure! Continuiamo a vaccinarci, ad indossare le mascherine e a mantenere le distanze". (ANSA).