Disoccupati e residenti 'occupano' area ex Italsider Bagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Un corteo di disoccupati ed abitanti ha 'occupato' l'ex area Italsider, dove un tempo sorgeva l'acciaieria di Bagnoli, a Napoli. Un'iniziativa, cui si fa portavoce l'Osservatorio Popolare nato sul territorio, per sollecitare il coinvolgimento dei cittadini nel processo che dovrà portare al rilancio dell'area. Tra le richieste, la possibilità per i residenti di visitare la zona del cantiere, soprattutto nella attuale fase di bonifica. Sollecitati incontri di approfondimento prima che siano adottate scelte definitive. E ancora, l'accelerazione sulle clausole sociali per il lavoro con un adeguato coinvolgimento dei lavoratori al termine del processo di formazione. Serve, a dire dei manifestanti, "il protagonismo degli abitanti del quartiere dando loro gli strumenti effettivi per il monitoraggio ed il controllo della bonifica". Infine la solidarietà a chi "si impegna contro il Tav e la Tap". (ANSA).