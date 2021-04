Covid: in Campania curva del contagio sopra il 10%

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - In aumento in Campania la curva dei contagi. Il rapporto tra positivi registrati oggi (1.854) e tamponi molecolari effettuati (17.408) è del 10,6% rispetto al 9,3% di ieri. 21 i morti per un totale complessivo di 6.210.

Calano i ricoverati in terapia intensiva, 137 rispetto ai 140 di ieri mentre aumentano i ricoveri di degenza ordinaria, da 1499 a 1.511 (ANSA).