Vaccini: De Luca, in venti giorni immunizzazione isole

(ANSA) - AMALFI, 24 APR - "Gli operatori sono esasperati ma stiamo combattendo, in qualche caso da soli, per far capire che i tempi di decisione che dobbiamo darci per il rilancio del comparto sono immediati. Procederemo con la scelta che abbiamo fatto, per le isole che hanno una situazione sanitaria più delicata, chiuderemo nell'arco di venti giorni l'immunizzazione, una volta completate le fasce a rischio". Così ad Amalfi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"E poi pensiamo di fare accordi nel territorio che hanno la vocazione turistica con gli operatori alberghieri per cercare di anticipare le vaccinazioni nella costiera amalfitana, cilentana, Napoli", ha aggiunto. (ANSA).