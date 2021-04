Protesta operatori turismo ad Amalfi, qui economia morta

(ANSA) - AMALFI, 24 APR - "È morta l'economia. Quale turista può tornare in Costiera amalfitana sapendo che deve tornare in albergo alle 22. Aiutateci". Alcuni ristoratori ed albergatori stanno protestando ad Amalfi dove a breve si ripristina la circolazione lungo la statale dopo il crollo dello scorso 2 febbraio.

Hanno alzato i cartelli all'arrivo del governatore Vincenzo De Luca, il quale si è fermato per qualche minuto. "Tra poco arriva l'esponente del Governo, alzate i cartelli quando arriva lui, noi stiamo buttando il sangue per aiutarvi", ha detto De Luca.

(ANSA).