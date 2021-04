Frana Amalfi: da oggi statale 163 di nuovo percorribile

(ANSA) - AMALFI, 24 APR - È tornata percorribile la strada statale 163 "Amalfitana" ad Amalfi (SA), dopo il crollo di una parte del costone lo scorso 2 febbraio. Una frana nella quale non ci furono vittime ma che ha tagliato in due una delle strade più famose al mondo.

Oggi la cerimonia di apertura, al km 29,750, alla presenza del sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Amalfi, Daniele Milano e dei vertici Anas.

"Anas opera da sempre in grande sinergia con il territorio e con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni", ha detto il Presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme. "La riapertura di oggi è un esempio virtuoso di questa sinergia che ha avuto come risultato il ripristino di un collegamento fondamentale per i cittadini di Amalfi e strategico per il turismo, in vista di una auspicabile ripartenza con la stagione estiva", ha sottolineato. (ANSA).