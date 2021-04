Covid: in Campania oltre 2000 positivi, 45 i morti

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Sono 2.012 i positivi del giorno in Campania - di cui 1359 asintomatici e 653 sintomatici - come emerge dal bollettino dell'unità di crisi della Regione. I tamponi molecolari effettuati sono stati 21.615. La curva del contagio, che ieri era del 10,02%, oggi è del 9,3%.

Si registrano altri 45 morti, per un totale di 6.189 da inizio pandemia.

I posti letto di terapia intensiva occupati 140 rispetto ai 146 di ieri mentre quelli di degenza ordinaria sono 1.499 contro i precedenti 1.513. (ANSA).