Covid: docenti in quarantena, lezioni Dad in scuola Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI, 24 APR - La scuola media 'Pergolesi 1' di Pozzuoli ha ripristinato le lezioni in Dad da lunedì prossimo per l'indisponibilità di alcuni docenti, in quarantena fiduciaria a casa perchè risultati positivi al Covid-19. Ne ha dato notizia la dirigente scolastica dell'istituto con sede in località Arco Felice che ha predisposto la sospensione dell'attività didattica in presenza, ripresa da una settimana, e lezioni da casa per tutta la prossima settimana. Lezioni in presenza eccezionalmente solo per le classi terze che dovranno sostenere le prove nazionali Invalsi. Le classi saranno ammesse solo per i giorni e gli orari previsti e a conclusione delle prove gli allievi potranno lasciare autonomamente la struttura.

La situazione verificatasi alla 'Pergolesi 1' è solo la punta dell'iceberg contagi nell'area flegrea, essendosi registrati, dal rientro in classe, diversi casi di contagio nelle scuole sia di allievi che di docenti. L'attività didattica è stata sospesa nelle classi interessate. A Pozzuoli all'interno personale della scuola c'è tensione in quanto non è stata ancora completata la prima fase di vaccinazione del personale docente e non docente e in città la percentuale dei contagi si mantiene ancora alta: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 nuovi casi positivi a fronte di 20 persone dichiarate guarite. (ANSA).