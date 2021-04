Contraffazione: migliaia di articoli sequestrati dalla Gdf

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Un negozio che vendeva detersivi con diciture e simboli ingannevoli per i consumatori è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nel quartiere Ponticelli, a Napoli.

Il titolare, risultato anche sconosciuto al fisco, è stato denunciato per ricettazione e frode in commercio.

In un outlet della zona industriale i finanzieri hanno sequestrato 2380 capi di abbigliamento di note aziende di moda con marchi contraffatti. Il titolare è stato denunciato Altri 2800 articoli contraffatti, cosmetici, capi di abbigliamento , accessori ed etichette, sono state sequestrate dai "Baschi Verdi" tra i quartieri San Ferdinando e San Lorenzo. Un giovane di 21 anni è stato denunciato per ricettazione e contraffazione.

A Nola, le Fiamme Gialle e i funzionari della Agenzia Dogane e Monopoli, hanno sequestrato oltre 8.550 pezzi di stoffa e 85 rotoli di tendaggi in poliestere sui quali era stato apposta la falsa scritta "MADE IN ITALY". Dalla documentazione contabile è emerso, invece, che la merce proveniva dalla Turchia.

Infine, a Marano ,all'interno di un bar, è stata sequestrata una sala giochi clandestina. Un 61enne è stato denunciato per gioco d'azzardo e ricettazione. Multate per violazione delle norme anti-Covid 5 persone. Alla Prefettura è stata chiesta la chiusura provvisoria del bar (ANSA).