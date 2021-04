Vaccini: 245 mila somministrati nel Casertano

(ANSA) - CASERTAVECCHIA, 23 APR - "Abbiamo ormai finito di vaccinare gli over 80 che si sono iscritti sulla piattaforma regionale, ma ve sono 4500 ,da noi censiti ,che non si sono iscritti, forse perché sono soli e non sono in grado di farlo".

Lo ha reso noto il dirigente della ASL di Caserta, Michele Tari.

"Questa è una delle maggiori criticità che sta incontrando la campagna vaccinale, insieme alla rinuncia ad Astrazeneca, che per gli under 60 si aggira sul 30-35%".", ha aggiunto Tari, Secondo i dati della ASL nel Casertano si somministrano in media, nei sei hub vaccinali, 6.200 dosi giornaliere (un terzo delle quali viene somministrato alla Ferrari Orsi). Finora sono state somministrate in totale quasi 245mila dosi (244.443), con 127.639 prime dosi e 68.134 richiami. Sul fronte dei vaccini forniti, 15.7245 sono stati dosi Pfizer e oltre 72mila di Astrazeneca. Per il vaccino angolo-svedese però sono state tante le defezioni.

"Gli over 60 - dice Tari - rifiutano poco la somministrazione; quasi l'80% si è fatto iniettare Astrazeneca, mentre le defezioni sono tanti per gli under 60". Tari fa infine appello ai 4500 over 80 censiti, ma che non si sono registrati sulla piattaforma regionale "Sinfonia". In totale gli ultraottantenni censiti sono 38 mila, di essi hanno ricevuto la dose di vaccino 33.490, ovvero quelli registratisi, gli altri restano senza immunità.

Il dirigente della ASL ha annunciato che presto saranno attivati, accanto ai sei hub già operativi, altri tre poli vaccinali: a Francolise e Piana di Monte Verna, e dun altro con la modalità "drive trough" a Teano. (ANSA).