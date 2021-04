Droga: banda di Sinti, smantellata dai Cc, 17 arresti

(ANSA) - CASERTA, 23 APR - Una organizzazione di spacciatori di droga di etnia Sinti è stata smantellato dai Carabinieri, che hanno arrestato 17 persone, per la metà donne, in diverse province.

Il traffico di stupefacenti si svolgeva tra le province di Caserta, Frosinone e Chieti;. Per 14 indagati, il Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il carcere, per tre i domiciliari.

Dalle indagini dei militari della Compagnia di Sessa Aurunca, è emerso che gli indagati avevano creato numerose piazze di spaccio nei comuni casertani di Mondragone, Sessa Aurunca e Pietramelara, a Cassino e a San Salvo (Chieti).

Le piazze di spaccio venivano rifornite grazie all'acquisto all'ingrosso, da trafficanti italiani e stranieri, di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina.

I carabinieri hanno incontrato difficoltà nelle intercettazioni telefoniche e ambientali, visto che gli indagati parlavano tra di loro in dialetto Sinti.

Le indagini, partite nel maggio 2018,hanno documentato oltre 200 episodi di spaccio.Tre spacciatori somo stati arrestati in flagranza e otto persone denunciate, Sequestrati 30mila euro in contanti e cinque chili tra cocaina ed eroina. (ANSA).