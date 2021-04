Vaccini: in Campania effettuate 1.377.741 somministrazioni

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Ad oggi, in Campania, secondo i dati dell'Unità di crisi, sono 1.377.741 le somministrazioni di vaccino effettuate.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 982.283 cittadini. Di questi 395.458 hanno ricevuto la seconda dose.

La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. (ANSA).