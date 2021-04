Vaccini: Campania, in corso consegna 250mila card

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - E' in corso - rende noto l'Unità di crisi - la consegna di 250.000 card per l'attestazione di avvenuta vaccinazione ai cittadini campani che hanno completato la somministrazione delle doppie dosi. Ai possessori sarà consentita la piena mobilità. Entro il mese di maggio l'obiettivo è quello di consegnare un milione di card e di utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico (cinema, teatri, musei, ristoranti...). (ANSA).