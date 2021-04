Vaccini: in Campania somministrate 1.321.800 dosi

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Sono in tutto 1.321.800 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Campania. Nel dettaglio - dati aggiornati alle 12 di oggi - sono 953.131 i cittadini che hanno avuto la prima dose e 368.669 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. La piattaforma per le adesioni - precisa una nota dell'Unità di Crisi regionale - è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. (ANSA).