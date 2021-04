Calcio a 5: dopo l'A1 FF Napoli conquista anche Coppa Italia

Dopo l'approdo nella massima serie, arriva un nuovo successo per l'FF Napoli di calcio a 5 che, al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, supera l'Olimpus Roma Gruppo LF per 5 a 0, nell'ultima gara della Final Eight, e conquista la Coppa Italia di serie A2.

"Vincere con i colori del Napoli - ha detto il presidente di FF Napoli Serafino Perugino - è qualcosa di straordinario. Il senso di appartenenza ci contraddistingue - ha aggiunto - noi amiamo la nostra città, ci sentiamo orgogliosi di aver raggiunto un traguardo storico".

"Un abbraccio fortissimo - ha concluso Perugino - va a tutti i nostri tifosi e a tutte le famiglie in difficoltà. Spero che questa vittoria vi abbia regalato un sorriso, una tregua dalla triste quotidianità".

"Complimenti alla FF Napoli di Calcio a 5 che, dopo aver conquistato con largo anticipo la serie A, ha vinto domenica la Coppa Italia di Serie A2". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "Una annata assolutamente straordinaria - aggiunge il primo cittadino - durante la quale i ragazzi di mister Basile e del presidente Perugino hanno vinto tutte le partite disputate. Forza FF Napoli!"